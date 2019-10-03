В России могут запретить дорогие подарки

Минтруд разработал методические рекомендации по борьбе с коррупцией в компаниях. В них предложено организациям ввести максимальную стоимость подарков или обязать их декларировать.

Ведомство советует выбрать работника, который будет отвечать за борьбу со взятками. Полностью отменять подарки не стоит, считают в Минтруде. Предложено ограничить стоимость презента – как разовую, так и общую в год, пишут «Известия».

Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов заявил, что подобные рекомендации «списаны из учебников» и не учитывают реальную ситуацию. Для малого бизнеса они не только бессмысленны, но и затратны. Он также подчеркнул, что вопрос с подарками до сих пор не решен с чиновниками, в частности, неясно, куда девать изъятые подарки.

Напомним, в России госслужащим разрешено принимать подарки стоимостью до 3 тыс. рублей. В случае, если подарок будет приравнен к взятке, чиновнику грозит уголовная ответственность. В 2018 году Госдума рассматривала законопроект о запрете подарков для учителей. Позже власти решили не ограничивать эту категорию работников в презентах.