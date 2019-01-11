Власти передумали ограничивать учителей и врачей в подарках

Власти передумали ограничивать учителей и врачей в подарках

Запрет на подарки не будет распространяться на учителей и врачей, заявил замруководителя аппарата правительства Андрей Логинов. Под действием соответствующего закона останутся только чиновники и госслужащие.

«Я сразу скажу — есть горячие головы, которые предлагают распространить их до сторожа, уборщицы и технички. Не думаю, что можно с этим согласиться», - отметил Логинов.

По его мнению, в случае если бы врачей и учителей хотели ограничить в подарках, были внесены изменения в законы «Об образовании» и «О здравоохранении», но не в антикоррупционное законодательство. Заявление о запрете подарков для врачей и учителей он назвал «домыслами», пишет РИА Новости.

В декабре 2018 года сообщалось, что этим категориям работников разрешат брать в качестве подарков только цветы и канцелярию. Соответствующий законопроект о запрете подарков был внесен в Госдуму в ноябре.

Сейчас, согласно ст. 575 Гражданского кодекса РФ, работникам лечебных, воспитательных, образовательных и других учреждений разрешено получать презенты не дороже 3 тыс. рублей.

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