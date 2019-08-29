В России хотят снять фильм о посадивших А321 пилотах

Российский режиссер Владимир Хотиненко поддержал идею создания фильма об аварийной посадке самолета А321 «Уральских авиалиний» на кукурузном поле.

«Нужен очень хороший сценарий – чтобы режиссер и продюсеры не просто оттянулись на актуальной теме, а сделали картину, достойную героического поступка экипажа», — рассказал режиссер в интервью «Известиям».

Господин Хотиненко отметил, что главное событие в этой истории – это посадка самолета без жертв.

«К нему [финалу] надо правильно прийти, чтобы не получить что-то заведомое сладенькое, елейное», — добавил он.

15 августа чуть не разбился самолет А321, принадлежащий «Уральским авиалиниям». Вылетевший из аэропорта в «Жуковском» борт в воздухе столкнулся со стаей птиц, из-за чего произошла поломка двигателей. Мастерство экипажа лайнера позволило избежать трагедии, и 234 человека, находившихся на борту, остались целы.

После этого президент Путин присвоил звания Героев России командиру и второму пилоту самолета «Уральских авиалиний», а Минстранс решил защищать воздушные суда от птиц криками хищников.