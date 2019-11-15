ЦБ России допустил появление монеты номиналом 50 рублей

Банк России допускает выпуск монеты номиналом 50 рублей. Инициаторами идеи выступили владельцы вендинговых автоматов, для которых данная монета может стать удобным вариантом сдачи.

О возможности выпуска 50-рублевых монет сообщил заместитель директора департамента наличного обращения Владимир Демиденко. Он отметил, что она прослужила бы 25-30 лет.

В то же время финансирование чеканки может не оправдать себя, поскольку в России активно развиваются безналичные платежи, пишет «ПолитЭкперт».

Монеты в 50 рублей чеканились с 1992 по 1997 годы. После указа президента Бориса Ельцина о замене старых денежных знаков на новые в соотношении 1000:1 стоимоть монет упала с 50 рублей до 5 копеек.

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