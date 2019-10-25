ЦБ Украины выпустил купюры с портретом русского ученого

На Украине ввели самую крупную на сегодняшний день банкноту в тысячу гривен. На лицевой стороне купюры изображен российский ученый Владимир Вернадский.

Банкнота выполнена в голубом цвете и имеет схожий со всеми современными украинскими деньгами дизайн. Она получила более 20 элементов защиты.

В Национальном банке Украины заявили, что с ее появлением снизятся расходы на инкассацию. До нее самой крупной купюрой была банкнота в 500 гривен – ее вели в обращение в 2006 году.

На купюре изображен российский ученый Владимир Вернадский. В пресс-службе НБУ его назвали «известным украинским ученым». На обороте банкноты нарисовано здание Национальной академии наук, пишет ТАСС.

Вернадский – уроженец Санкт-Петербурга. Детство он провел на Украине, но потом вернулся в Российскую империю. В годы Первой мировой войны Вернадский попал на территорию Украинской народной республики, где стал одним из основателей академии наук. В 20-е годы ученый вернулся в Петроград и продолжил научную карьеру. Его исследования посвящены биологии, геохимии, философии.