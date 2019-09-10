У России нет чистого государственного долга

Чистый государственный долг РФ демонстрирует отрицательные показатели. Это происходит впервые с 2014 года - времени первых санкций за Крым и падения цен на нефть.

С середины 2019 года госдолг в широком понимании стал меньше, чем ликвидные активы федеральных властей, регионов и внебюджетных госфондов. Это значит, что Россия, в случае необходимости, может покрыть все долги за счет государственных депозитов ЦБ и коммерческих банков, не прибегая к иным средствам.

По состоянию на 1 января 2019 года госдолг в расширенном понимании превышал госактивы на 1,5% ВВП.

Россия с отсутствием чистого долга становится уникальной среди рынков развивающихся стран, пишет РБК.

Ранее стало известно о том, что в Париже выступают за отмену ограничительных мер против России, так как они наносят серьезный ущерб европейской экономике. Особенно это касается сельского хозяйства.

Об отмене санкций заявлял и национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель. По его мнению, ситуация в Крыму стала лучше, а режим прекращения огня в Донбассе соблюдается, поэтому «надо двигаться к окончанию санкций и к диалогу».