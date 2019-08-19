Во Франции захотели отменить антироссийские санкции

В Париже считают, что необходимо отменить ограничительные меры против России, так как они наносят серьезный ущерб европейской экономике. Особенно это касается сельского хозяйства.

Об отмене санкций в эфире телеканала BFMTV заявил национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель. По его мнению, ситуация в Крыму стала лучше, а режим прекращения огня в Донбассе соблюдается, поэтому «надо двигаться к окончанию санкций и к диалогу».

Ранее глава делегации общественников из стран Евросоюза Татьяна Говорова-Генард приехала в Крым, чтобы пообщаться с населением. После визита она назвала ограничения ошибкой.

Полуостров стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова приняли решение пойти демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно, напоминают РИА Новости.