В России вдвое увеличилось количество малогабаритных квартир

Количество малогабаритных квартир в России за последние пять лет увеличилось в два раза, следует из материалов аналитического центра "Мир квартир".

Так, в 2014 году на рынке недвижимости предлагалось 122,6 тыс. кв. м, которые приходились на квартиры площадью не более 30 кв. м, то сейчас этот показатель вырос до 246,9 тыс. м.

Современные малогабаритные квартиры по размеру уступают хрущевкам, в которых средняя площадь однокомнатных квартир составляет около 35 кв. м.

Сегодня средняя площадь строящихся квартир-студий уменьшилась на 7%: в Москве начали появляться студии в 11 кв. м.

Как говорят эксперты, тенденция, связная с увеличением малогабаритной жилплощади, связана со скромными покупательскими возможностями жителей России. Отсюда можно сделать вывод, что количество малогабаритных квартир будет и дальше расти, сообщают «Известия».

Тем временем, в 1 ноября собственников жилья в России стали уведомлять о поступлении в Федеральную кадастровую палату документов для регистрации перехода права собственности или его прекращения. Речь идет о случаях, когда документы заверены электронной подписью.

Замглавы Федеральной кадастровой палаты Павел Чащин отметил, что благодаря запрету на заключение сделок без отметки в ЕГРН чиновники могут отклонять документы на переоформление собственности, даже если документы поданы доверенным лицом собственника. Там напомнили, что с помощью электронной подписи можно не только провести сделки с жильем, но и подать налоговую декларацию, зарегистрировать машину.

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