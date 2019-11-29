Роспотребнадзору не нравится идея продления продажи вина

Роспотребнадзор выступил против предложения о продление времени продажи российского вина до полуночи. Ранее с такой инициативой выступила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).

«Роспотребнадзор против расширения временных рамок реализации алкогольной продукции независимо от региона происхождения, так как ограничение времени продажи алкоголя является одним из инструментов реализации государственной политики по снижению потребления населением алкогольной продукции», — приводит сообщение ведомства РИА «Новости».

Согласно действующим нормам, продажа винных изделий разрешена с 8:00 до 23:00, при этом в регионах допускается сокращение положенного времени. Так, например, в Санкт-Петербурге продажа вина запрещена после 22.00.

АКОРТ же предполагает внести поправки в законопроект «О виноградарстве и виноделии в России», который был принят 19 ноября. Организация хочет увеличить время продажи российских алкогольных напитков до полуночи, чтобы поддержать отечественных производителей.

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