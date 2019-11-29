Российское вино хотят продавать больше и на час дольше

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила способ поддержки отечественных производителей вина. Для этого нужно увеличить время продажи российского продукта.

Организация направила соответствующее письмо с предложением в правительство, Минфин, Госдуму и Совфед. Документ предполагает поправки в законопроект «О виноградарстве и виноделии в России», который был принят 19 ноября. Речь идет о том, чтобы на час увеличить время продажи российских напитков. Сегодня федеральное законодательство разрешает продавать алкоголь с 8 утра и до 11 часов вечера.

Таким образом, марки российских вин, возможно, будут продавать до полуночи. Предполагается, что увеличение времени продажи российского вина, будет не только способствовать популяризации отечественных напитков, но и значительно снизит потребление суррогата, пишет «Российская газета».

Еще один из способов поддержать отечественных виноделов нашло российское правительство. Предлагается обязать рестораторов выделять в меню напитки, произведенные в России.

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