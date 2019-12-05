С россиян запретили требовать справки при посещении бассейнов

Россияне старше 12 лет, а также взрослые могут посещать бассейн без справки. Соответствующее разрешение дал Роспотребнадзор.

В ведомстве посчитали, что требование справки является нарушением прав потребителей. Это возлагает на посетителя дополнительные обязанности.

Бассейнам разрешили требовать справку только при ухудшении санитарно-эпидемиологической ситуации в городе или районе,

пишут «Известия». Детям до 12 лет придется сдавать анализ на энтеробиоз.

Предписанием Роспотребнадзора недовольны руководители бассейнов. Они пытались доказать в суде, что без заключения медика увеличивается риск распространения заболеваний. Суды, включая Верховный, поддержали позицию Роспотребнадзора.

Ранее ведомство дало рекомендации, как засудить ресторан при отравлении.

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