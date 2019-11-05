Роспотребнадзор рассказал об опасности микрозаймов

В Роспотребнадзоре рассказали, что российские граждане стали чаще обращаться к «теневым» микрофинансовым (МФО) организациям и чем это опасно.

Из-за увеличения отказов по займам в легальных организациях зафиксирован рост числа нелегальных МФО и предоставление займов закредитованным и безработным потребителям, а также рост долговой нагрузки граждан.

Большое количество россиян не обладают финансовой грамотностью, из-за чего все больше предпочитают обращаться в рискованные структуры. Также растет количество потребителей, которые используют микрозаймы не только в экстренных случаях, но и для бытовых расходов. При этом, не имея других источников погашения кредитов, кроме зарплаты, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в открытый доступ попали более миллиона кредитных историй россиян. База сейчас недоступна, но была свободна для скачивания долгое время, а значит, персональные данные россиян могли украсть злоумышленники.