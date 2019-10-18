Данные миллиона российских заемщиков могли скачать в интернете

В открытый доступ попали более миллиона кредитных историй россиян. База сейчас недоступна, но была свободна для скачивания долгое время, а значит персональные данные россиян могли украсть злоумышленники.

Данные оказались в Сети по ошибке микрофинансовой организации. Речь идет о компании «ГринМани», которая выдавала займы онлайн.

В базе содержались паспорта россиян, адреса регистрации и места проживания, данные о кредитах и сотовых номерах, пишет «Коммерсантъ».

В первом полугодии «ГринМама» занимала 13-е место по размеру портфеля микрозаймов. В сентябре Банк России исключил компанию из реестра микрофинансовых организаций за нарушения, которые касались в том числе недостоверной отчетности ЦБ.

Ранее сообщалось, что данные 60 млн карт «Сбербанка» утекли в Сеть. Эту утечку назвали самой крупной в банковском секторе.