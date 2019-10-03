Данные 60 миллионов карт «Сбербанка» продавали на форуме

Данные 60 миллионов карт «Сбербанка» продавали на форуме

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В открытый доступ попали данные о 60 млн клиентов «Сбербанка», включая номер карты и операции по ней. Эту утечку назвали самой крупной в российском банковском секторе.

Свежую базу крупного банка продавали на специализированном форуме. Покупателям предлагали пробный фрагмент базы о 200 держателях карт. В нем содержались персональные сведения о гражданах и подробная информация о финансовых операциях.

Продавец в объявлении указал, что база разбита на 11 частей – столько территориальных банков у «Сбербанка». Каждую строку в ней продавали по 5 рублей.

Роскомнадзор уже заблокировал форум, на котором продавали данные о клиентах, пишет «Коммерсантъ».

В самом банке сообщили об утечке данных 200 клиентов и начали внутреннее расследование. Приоритетной версией случившегося называют умышленные действия одного из сотрудников.

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Теги:
Места: Россия
События: происшествия
Организации: Сбербанк
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