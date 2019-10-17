Роспотребнадзор назвал шесть самых полезных орехов

Роспотребнадзор рассказал о достоинствах и недостатках употребления орехов, а также составил перечень самых полезных из них.

Специалисты напомнили, что в орехах содержатся калий, магний, кальций, фосфор, железо, селен, марганец, никель, кобальт, витамины В1, В2, РР, Е и другие. Они способствуют снижению вероятности развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Наряду с этим орехи опасны из-за возможного присутствия плесени, бактерий кишечной палочки, сальмонеллы. Они накапливают радионуклиды и пестициды, а также являются сильным аллергеном. Поэтому употреблять плоды рекомендовано один-два раза в неделю небольшими порциями – по 35 гр, говорится на сайте ведомства.

В рейтинге полезности на первом месте стоит кешью. Данные орехи укрепляют иммунитет и снижают холестирин в крови. За ними идут лесной орех, грецкие орехи, арахис, кедровые орешки и миндаль.

Ранее американские ученые сообщили, что орехи подходят для борьбы с ожирением. Их ежедневное употребление уменьшает риск роста массы тела на 23%.