Роспатент рассказал о самом необычном изобретении этого года

В этом году Роспатент получил больше всего заявок на патент для разработок из области сельского хозяйства, электроники, медицинского и нефтегазодобывающего оборудования. Самой необычной из них оказался зимний гаечный ключ.

Об этом рассказал глава ведомства Григорий Ивлиев. Он пояснил, что в ручке зимнего гаечного ключа находится греющий элемент. Поэтому изобретение оценят те, кто сталиквался с необходимостью закрутить гайку в 40-гарудсный мороз.

«Также у него правильное цветовое решение (красный), позволяющее не терять его из вида», - раскрыл Ивлиев детали разработки.

Глава Роспатента рассказал РИА Новости, что среди их клиентов есть постоянные, например, Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, «Татнефть», МНТК «Микрохирургия глаза» имени С.Н.Федорова.

Ранее Ивлиев спрогнозировал рост патентной активности в 2020-2024 годах на 10%.