«Роскосмос» не справится с планом запуска ракет на этот год

«Роскосмос» не сможет выполнить план запусков ракет в космос на текущий год. К середине сентября из запланированных 45 запусков госкопорация осуществила только 18.

Глава организации Дмитрий Рогозин объяснил такие показатели срывом сроков со стороны иностранных партнеров.

«45 точно не будет, потому что у нас три аппарата "уехали" на следующей год. Это не наши аппараты, а аппараты наших иностранных партнеров. Они их не успели изготовить. Они "уезжают" на 2020 год»,— приводит слова Дмитрия Рогозина ТАСС.

По словм главы космической корпорации, вместе с боевой ракетной техникой до конца года удастся осуществить «в пределах 40 пусков».

Ранее «Роскосмос» узнал причину появления отверстия в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09», но сообщать ее общественности отказался.