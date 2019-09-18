Рогозину «всё понятно» с причиной дыры в «Союзе»
«Роскосмос» узнал причину появления отверстия в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09», но сообщать ее общественности не станут. Об этом сказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
«Что случилось нам все понятно, но мы вам ничего не расскажем», - заявил он на встрече с участниками конференции «Орбита молодежи».
По словам Рогозина, для выяснения обстоятельств инцидента были взяты пробы, однако результаты проверки разглашать не станут.
«Должна же быть какая-то тайна у нас», - цитирует его РИА Новости.
Напомним, трещину заметили 27 августа 2018 года. Приоритетной версией повреждения рассматривалось воздействие сверлом. В «Роскосмосе» обвиняют в продырявливании «Союза» американских астронавтов.
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