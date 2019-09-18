Рогозину «всё понятно» с причиной дыры в «Союзе»

«Роскосмос» узнал причину появления отверстия в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09», но сообщать ее общественности не станут. Об этом сказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Что случилось нам все понятно, но мы вам ничего не расскажем», - заявил он на встрече с участниками конференции «Орбита молодежи».

По словам Рогозина, для выяснения обстоятельств инцидента были взяты пробы, однако результаты проверки разглашать не станут.

«Должна же быть какая-то тайна у нас», - цитирует его РИА Новости.

Напомним, трещину заметили 27 августа 2018 года. Приоритетной версией повреждения рассматривалось воздействие сверлом. В «Роскосмосе» обвиняют в продырявливании «Союза» американских астронавтов.