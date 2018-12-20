Экипаж МКС спустился на Землю на «дырявом» «Союзе»

Экипаж МКС спустился на Землю на «дырявом» «Союзе»

Трое членов экипажа Международной космической станции приземлились на спускаемом аппарате корабля «Союз МС-09» в Казахстане. Они доставили на Землю контейнеры с пробами отверстия, найденного в обшивке корабля.

Экипаж приземлился в 147 километрах от города Жезказган. На борту находились космонавт «Роскосмоса» Сергей Прокопьев, астронавт NASA Серина Ауньён-Чэнселлор и астронавт Европейского космического агентства Александр Герст.

Все члены экипажа эвакуированы из спускаемого аппарата, передает ТАСС. Самочувствие космонавтов хорошее, рассказали в Центре управления полетами. Прокопьев доставил на Землю контейнеры с пробами отверстия «Союза МС-09», а также образцы микрометеоритной защиты.

Напомним, 12 декабря космонавты выполняли выход в открытый космос для осмотра обшивки «Союза». Подобная операция проводилась впервые за всю историю космонавтики. Пробы передадут в лабораторию ФСБ для проведения химического анализа. Материалы исследуют на наличие герметика или клея.

Летом космонавты обнаружили утечку воздуха на МКС, источником которой стало отверстие в «Союзе МС-09». Он пристыковался к МКС в июне. Сообщалось, что дыра могла образоваться в результате намеренного воздействия сверла на обшивку.

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