«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара-1.2»

«Роскосмос» расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя «Ангара-1.2».

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующие материалы, контракт стоимостью более двух миллиардов рублей был подписан 25 июля.

Ракета должна была быть готова к 15 октября 2021 года. Она предназначалась для выведения на орбиту спутников «Гонец-М» с номерами 33, 34 и 35.

Согласно имеющимся данным, 30 октября контракт был расторгнут по решению «Роскосмоса». О причинах этого не сообщается.

Однако, как отмечает агентство, летом в СМИ появилась информация о проблемах с производством ракет «Ангара». Тогда «дочка» Центра Хруничева — омское ПО «Полет» — отстала от производственного графика составляло от трех месяцев до года.

С января по май на предприятии не выполнили план, сотрудников лишили премии.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» дополнительно изготовит два пилотируемых корабля «Союз МС» из-за неготовности пилотируемых кораблей США и необходимости доставки астронавтов NASA на Международную космическую станцию в предстоящие два года.