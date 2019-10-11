«Роскосмос» изменил свой сайт после кончины Алексея Леонова

Государственная корпорация «Роскосмос» окрасила официальный сайт в траурные цвета после известия о смерти космонавта Алексея Леонова. Он вошел в историю как первый человек, вышедший в открытый космос.

Вместо цветных изображений весь сайт стал черно-белым. В левом верхнем углу страницы размещена фотография усопшего с черной траурной лентой.

О кончине легендарного космонавта в возрасте 85 лет стало известно несколькими часами ранее. Его похороны пройдут 15 октября в Мытищах.