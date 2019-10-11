«Роскосмос» изменил свой сайт после кончины Алексея Леонова
Государственная корпорация «Роскосмос» окрасила официальный сайт в траурные цвета после известия о смерти космонавта Алексея Леонова. Он вошел в историю как первый человек, вышедший в открытый космос.
Вместо цветных изображений весь сайт стал черно-белым. В левом верхнем углу страницы размещена фотография усопшего с черной траурной лентой.
О кончине легендарного космонавта в возрасте 85 лет стало известно несколькими часами ранее. Его похороны пройдут 15 октября в Мытищах.
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