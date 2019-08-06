Росконтроль внес одну марку ряженки в «черный список»

Специалисты Росконтроля исследовали качество ряженки семи брендов и оценили продукцию по более чем 60 параметрам. Проверка показала, что один образец не соответствует требованиям безопасности, еще у четырех есть существенные нарушения.

Для экспертизы взяли ряженку жирностью 4% стоимостью от 76 до 105 рублей. Росконтроль проверял марки «Вкуснотеево», «Коровка из Кореновки», «Белый город», «Вологжанка / Из Вологды», «Большая кружка», «Козельская» и «Ряженка из молока нашей дойки».

Выбранные образцы соответстовали требованиям цвета, а также содержания молочного жира. Лучшей названа ряженка «Вкуснотеево». Единственная претензия Росконтроля – нехарактерное содержание кальция и фосфора. На второй строчке рейтинга – «Белый город», у продукта выявили аналогичные нарушения. За ней идет «Вологжанка» - в ряженке этой марки массовая доля жира на 0,1% ниже, чем указано на маркировке. В список рекомендованных продуктов попала «Большая кружка».

Ряженка «Коровка из Кореновки» и «Козельская» внесены в список товаров с замечаниями. У первой выявлен кисловатый вкус, у второй – небольшое газообразование, говорится на сайте организации.

Худшим продуком стала «Ряженка из молока нашей дойки». В ней выявлены бактерии группы кишечной палочки, а содержание плесеней и дрожжей существенно превышает норму.

Ранее Росконтроль проверил «Русскую» колбасу.