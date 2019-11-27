Росконтроль проверил кисломолочный продукт «Снежок»

Кисломолочный продукт «Снежок» имеет сладкий вкус за счет добавления сахара и поэтому пользуется популярностью у детей. Этот продукт был создан больше сорока лет назад.

Специалисты Росконтроля провели проверку этого продукта. Результаты экспертизы, проведенной год назад оказались не утешительными, тогда все образцы попали в Черный список.

На этот раз в лабораторию отправили семь образцов «Снежка» с массовой долей жира 2,5% популярных брендов: «Кубанский молочник», «Простоквашино», «Авида», «Из Вологды/Вологжанка», «Веселый молочник», «Домик в деревне», «Козельские разные полезности». Выяснилось, что изготовители провели работу над ошибками и качество продукции за год существенно улучшилось, сообщается на сайте Росконтроля.

Продукция брендов «Кубанский молочник», «Авида», «Из Вологды/Вологжанка» и «Домик в деревне» соответствует требованиям безопасности и не имеет замечаний к качеству, соответственно может быть рекомендована к покупке.

Образцы «Простоквашино», «Веселый молочник» и «Козельские разные полезности» имеют нарушения и попали в Список товаров с замечаниями.

Лучшим из семи проверенных образцов кисломолочного продукта «Снежок» признан продукт ТМ «Авида».

Ранее сообщалось, что соевые продукты небезопасны для здоровья, они несут серьезные риски и могут стать причиной возникновения рака.

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