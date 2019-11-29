Росконтроль проверил готовые смеси специй

Росконтроль проверил готовые смеси специй

фото: Dancafe.ru

Приправы помогают в приготовлении вкусного и ароматного блюда. Готовые смеси специй существенно упрощают этот процесс и позволяют сэкономить.

Эксперты Росконтроля решили проверить приправы для плова. В лабораторию были отправлены образцы брендов: Maggi, «Маркет Перекресток», Kamis, Cykoria, Kotanyi, Коллекция приправ, «Приправыч», «Волшебное дерево».

Внешне все образцы представляют собой порошок. Вкус и запах у всех приправ пряный, свойственный рецептурному составу смеси.

В образце «Приправыч» обнаружили бактерии группы кишечной палочки. В составе приправы Cykoria выявлено присутствие кукурузной муки. Количество ее незначительное, но тем не менее, это нарушение со стороны изготовителя продукции.

По результатам экспертизы образцы Cykoria и «Приправыч» добавлены в Черный список. Остальные образцы могут быть рекомендованы к покупке, сообщается на сайте Росконтроля.

Ранее Росконтроль провел экспертизу филе бедра индейки.

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