Росконтроль назвал пять марок качественной горбуши

Росконтроль назвал пять марок качественной горбуши

joinfo.ua

Росконтроль исследовал замороженную горбушу популярных марок. Рыбу проверили на соответствие требованиям безопасности.

В исследовании участвовала горбуша марок «ВкусАрт», «Каждый день», «Волна», Aro и Globus. Недостаток всех образцов – низкое количество белка.

Безопасной признана вся рыба: в ней не обнаружено опасных для человека паразитов и их личинок, говорится на сайте организации. По итогам проверки все образцы рекомендовали к покупке.

Почти все производители соблюдали требования по количеству глазури: в рыбе допускается 5%. Только в горбуше «ВкусАрт» содержалось 7,7% льда.

Ранее Росконтроль проверил слабосоленую сельдь.

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