Росконтроль назвал три марки качественного подсолнечного масла

Росконтроль назвал три марки качественного подсолнечного масла

Фото: Pixabay

Росконтроль провел исследование рафинированного дезодорированного подсолнечного масла. Была проверена продукция семи марок, только три из них рекомендовали к покупке.

В экспертизе участвовало масло брендов «Каролина», «Благо», «Россиянка», «Слобода», «Затея», «Селяночка» и Mr.Ricco.

Два образца - «Каролина» и «Селяночка» - не соответствовали заявленному высшему сорту. За это данные бренды масла внесли в «черный список».

Еще два образца – «Россиянка» и «Затея» - имели привкус подсолнечника, которого у масла быть не должно.

В итоге к покупке рекомендовали масло «Благо», «Слобода» и Mr.Ricco.

Содержание свинца, мышьяка, канцерогена (бензапирена) не превышало допустимых показателей и было ниже порога метода обнаружения, говорится на сайте организации.

Ранее Росконтроль проверил сгущенное молоко.

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