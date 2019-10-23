Росконтроль назвал две марки худшего тростникового сахара
Росконтроль исследовал тростниковый сахар семи марок. Успешно экспертизу прошли только пять из них.
Для проверки был выбран сахар марок «Мистраль», «Брауни», Milford, Maitre, Dan Sukker, «Золотой тростник» и «О`кей». Стоимость продукта – от 150 до 600 рублей.
В двух образцах - Maitre и Dan Sukker – обнаружен консервант сернистый ангидрид, или диоксид серы. У некоторых людей он может вызвать реакцию непереносимости. Консервант не указали на этикетке, говорится на сайте Росконтроля. За это данные образцы внесли в список товаров с замечаниями.
Остальные марки - «Мистраль», «Брауни», Milford, «Золотой тростник» и «О`кей» - рекомендовали к покупке.
Ранее Росконтроль проверил крупнолистовой чай семи брендов. Два из них не советовали к покупке из-за несоответствия ГОСТу.
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