Роскачество проверило микроволновые печи

Специалисты Роскачества провели масштабное исследование микроволновых печей. Продаваемые на российском рынке СВЧ-печи не несут риска и безопасны для здоровья покупателей.

Эксперты изучили 55 моделей микроволновок от 16 производителей. Испытания прошли по 154 показателям. Технику проверили на безопасность, эксплуатационные качества, потребление энергии, удобство использования и уровень шума, пишет «РИА Новости».

Одним из главных критериев оценки стал тест на утечку микроволнового излучения. Все микроволновки прошли испытание.

Ранее Роскачество детально исследовало пивные напитки, продающиеся на российских прилавках. Выяснилось, что все производители нарушают обязательные требования.