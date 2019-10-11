Роскачество искало и не нашло качественные пивные напитки

Роскачество детально исследовало пивные напитки, продающиеся на российских прилавках. Выяснилось, что все производители нарушают обязательные требования.

Нарушения обязательных требований были найдены во всех исследованных товарах. Всего на первом этапе была протестирована продукция семи брендов. Все напитки были не очень дорогими и маркировались как «пивные».

В одном были обнаружены нарушения по пенообразованию и пеностойкости. Во втором - по массовой концентрации бензойной кислоты, в третьем - по крепости.

Результаты исследования показали, что существующая классификация пивных напитков вводит потребителей в заблуждение относительно их состава и свойств, пишут «Известия».

Ранее эксперты Роскачества рассказали из чего делаются винные напитки, как их отличить от виноградного вина и стоит ли их употреблять. По их мнению, потребитель не всегда видит разницу между ними, и часто выбор определяет более дешёвая стоимость товара.