В Роскачестве назвали состав винного напитка

Эксперты Роскачества рассказали из чего делаются винные напитки, как их отличить от виноградного вина и стоит ли их употреблять. По их мнению, потребитель не всегда видит разницу между ними, и часто выбор определяет более дешёвая стоимость товара.

За последние годы число россиян, приобретающих винные напитки, увеличивается, поэтому эксперты Роскачества разработали рекомендации по выбору этого продукта.

Первым делом при выборе напитка нужно обратить внимание на его состав. Согласно ГОСТУ, в нем должно быть не менее 50% виноматериалов. Производитель может налить воды до половины объема и добавить ректификованный этиловый спирт, красители и ароматизаторы. Чтобы сделать полученную смесь игристой, искусственно добавляется двуокись углерода.

Стоимость такого винного напитка, как правило, не превышает 100 рублей за литр. Чаще всего он разливается в мягкую упаковку и выставляют его обычно в магазинах на нижние полки, пишет РБК.



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