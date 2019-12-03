Роскачество выявило лучшие приложения для заказа такси

Эксперты «Роскачества» проанализировали 40 мобильных приложений для заказа такси. Специалисты оценивали сервисы по следующим показателям: функциональность, удобство использования и безопасность.

Количество приложений, которые получили 4 балла и более, составляет 22 из 40. Все они рекомендуются Роскачеством к использованию. Оценку в 3 балла преодолели все остальные приложения.

Лучшими по совокупности всех критериев признаны шесть приложений – «Яндекс.Такси», Uber Russia и Gett на iOS и «Яндекс.Такси», «Ситимобил» и Uber Russia на Android, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что российская компания «Яндекс» разработала камеры, которые способны отслеживать движения водителя за рулем автомобиля.

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