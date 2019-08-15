Роскачество выбрало две лучшие марки детских пиджаков

В Роскачестве проверили качество и безопасность пиджаков для мальчиков. В итоге только чуть более 60% товара прошли испытание и признаны безвредными.

Для проверки были выбраны 28 марок одежды стоимостью от 1230 до 6390 рублей. Пиджаки проверяли по 60 показателям, в том числе на токсичность, воздухопроницаемость, прочность.

Опережающим требованиям соответствовала одежда марок «Наша форма» и «Старт». Стоимость пиджака этих марок составляет от 3100 до 3870 рублей. Из стопроцентной шерсти был сделан пиджак единственной марки - Bosser.

Продукция «Брянской швейной фабрики», OLMI, «Класс и К», BTC, Choupette, TILLI STILLI, Silver Spoon и Bosser не соответствовала требованиям по воздухопроницаемости. Пиджаки от «Смены», Zara Kids, Bosser, Noble people оказались недостаточно прочными, пишут «Известия».

Ранее сообщалось о разработке стандарта для школьной одежды в России.