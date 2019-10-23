Роскачество обнаружило плесень в аптечной ромашке

Роскачество исследовало лекарства, БАДы и чаи с добавлением ромашки. Среди 25 проверенных торговых марок 5 оказались небезопасны к употреблению.

В четырех БАДах и одном чае были выявлены несоответствия техрегламентам по содержанию плесени, а также в двух БАДах обнаружены аэробные микроорганизмы в количестве, превышающем предельно допустимый уровень, пишет «Российская газета».

Проверка на содержание примесей выявила, что три лекарственных средства, восемь БАДов и семь чаев содержат фрагменты стеблей и листьев. При этом смесь должна состоять из измельчённых частиц цветков, быть коричневато-желтого с белым цвета, обладать ароматным запахом.

Ранее Роскачество проверило 17 популярных марок лапши быстрого приготовления. Проверка подтвердила опасения относительно безопасности продукта.