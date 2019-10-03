Пестициды и соль: Роскачество отчиталось о проверке «дошираков»

Роскачество проверило 17 популярных марок лапши быстрого приготовления. Проверка подтвердила опасения относительно безопасности продукта.

Из выбранных образцов 14 были произведены в Московской, Владимирской, Новосибирской и Тульской областях, два – в Казахстане и одна – в Корее.

Результаты экспертизы показали, что ни одна марка не может претендовать на российский Знак качества. Так, в лапше «БигЛанч», «Золотистая жатва», «Роллтон» и «Моя цена» обнаружили пестициды: вещества могли попасть туда через муку.

У экспертов возникли претензии к используемому для производства лапши растительному маслу. В продукции 12 марок было повышенное содержание соли, передает телеканал «360».

Исследование подтвердило, что в лапше есть мясо, а улучшителя вкуса глутамата натрия немного.

Ранее Роскачество проверило детскую питьевую воду 21 торговой марки.