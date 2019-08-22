Роскачество назвало три марки опасных электрических чайников

В Роскачестве проверили 30 моделей электрических чайников. Некоторые из них при кипячении выделяют образования, вредные для человека.

В проверке участвовали чайники стоимостью от 480 до 7880 рублей. Их исследовали по 159 показателям.

Роскачество не приводит лучшие чайники - названы только те, у которых выявлены дефекты. Так, у чайника «Эльбрус» при выкипании не сработал термовыключатель, у модели Delta Lux DL-1057 протекало дно, пишет РБК. В чайнике Scarlett SC-EK из-под кнопки выключателя выходит пар, а из устройства BBK EK 1705S выплескивается вода.

Кроме того, три модели при кипячении выделяли вещества, аккумулирующие в организме вредные вещества. Речь идет о чайниках BBK EK 1705S, Centek СТ-1068 и Scarlett SC-EK18P44.

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