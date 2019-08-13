Роскачество назвало идеальный состав вареной колбасы

Роскачество рассказало о требованиях к вареной колбасе. Чтобы выбрать качественный продукт, в первую очередь, нужно сверить реальные условия хранения с допустимыми.

Колбасу разрешается хранить при температуре от 0 до 6 градусов. На этикетке должны быть указаны состав продукта, пищевая ценность, срок годности, дата изготовления и условия хранения.

По ГОСТу, колбаса должна содержать свинину, говядину, воду, яйца куриные, молоко, соль, пряности. Как пишет ФБА «Экономика сегодня», в составе не должно быть курицы, растительных белков, клетчатки и крахмала. Желательно избегать добавок Е120, Е252, Е536 в составе.

Ранее Росконтроль назвал лучшие марки вареной колбасы.