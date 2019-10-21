В Роскачестве рассказали о действиях при краже смартфона

В Роскачестве рассказали о том, что нужно предпринять, чтобы защитить персональные данные в случае кражи смартфона.

Злоумышленник может получить доступ к вашей персональной информации и использовать ее в корыстных целях.

Сначала необходимо дистанционно блокировать смартфон. В этом случае вы сможете не только закрыть доступ преступников к личным данным, но и стереть их.

При этом рекомендуется использовать сложные пин-коды для входа в устройство, а лучше биометрические данные.

Также стоит регулярно делать резервное копирование данных, а документы, фото и видео - хранить в облачном хранилище, а не памяти смартфона.

В случае кражи смартфона нужно позвонить на свой номер с другого телефона, если ответа нет - попробовать отследить местоположение. Необходимо сразу заблокировать сим-карту и банковские карты, привязанные к телефону, пишет «Российская газета».

Ранее специалисты Роскачества провели масштабное исследование микроволновых печей. Продаваемые на российском рынке СВЧ-печи не несут риска и безопасны для здоровья покупателей.