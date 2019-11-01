В Роскачестве назвали способы распознать свежее мясо

Эксперты Роскачества сделали подборку наиболее популярных в интернете советов по проверке качества мяса в домашних условиях.

Один из популярных советов гласит, что если надавить на кусок свежего мяса пальцем, то образовавшаяся после надавливания ямка быстро исчезнет. Если этого не произойдет то, скорее всего, продукт несвежий. Эксперты Роскачества пояснили, что в основе предлагаемого теста лежит изменение упругости мышечной ткани в процессе автолиза под воздействием тканевых и микробных ферментов. Таким советом можно пользоваться.

Другой совет предлагает разрезать мясо и в случае, если оно по краям окажется светлым, а внутри - тёмным, значит его вымачивали для «омоложения» специальным составом. Данный способ проверки некорректен, так как в настоящее время для упаковки мяса используется газовая среда, защищающая мясо от воздействия вредной микробиологической среды, которая может влиять на его цвет, однако не несет никакой опасности для организма человека, пишет «Газета.Ру».

Ранее Роскачество проверило 17 популярных марок лапши быстрого приготовления. Проверка подтвердила опасения относительно безопасности продукта.