Рошаль просит Путина спасти врачей от угнетающей их прессы
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль попросил президента РФ Владимира Путина защитить врачебное сообщество, которое СМИ в последнее время сильно угнетают.
«Так не должно быть. У нас огромное число хороших, профессиональных врачей. И мы просим вас в какой-то степени защитить врачебное сообщество. И мы ответим тоже вам добром», — приводит обращение Рошаля ТАСС.
О каких публикациях в прессе идет речь, педиатр уточнять не стал.
Как на это отреагировал президент Путин тоже пока неизвестно.
Накануне тверские врачи трижды не смогли поставить верный диагноз своей коллеге и отказали ей в госпитализации. Из-за этого врач-педиатр, проработавшая в этой больнице больше двадцати лет, скончалась от инфаркта.
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