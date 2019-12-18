Росгвардию вызвали в клинику из-за нежелания врачей увольняться

В гинекологическую больницу № 11 в Москве - филиал городской онкологической больницы № 1 - приехали сотрудники Росгвардии – они выстроились с автоматами в коридоре медучреждения. По некоторым данным, силовиков вызвал главврач – он вынуждает медиков увольняться.

Об инциденте рассказала лидер профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева. По ее словам, главный врач больницы Всеволод Галкин вынуждает сотрудников увольняться под предлогом закрытия учреждения.

Пациенты обратились к мэру Москвы Сергею Собянину и министру здравоохранения Веронике Скворцовой с требованием отменить решение о закрытии. В обращении говорилось, что Галкин принуждает к увольнению, ссылаясь на документ из Департамента здравоохранения города, который «никому не предоставлял».

Врачи заявляют, что им не дают работать и не согласились с тем, что больница не может оказывать помощь пациентам, пишет Lenta.ru.

Больница основана в 1978 году. Ежегодно в ней оперируют до пяти тысяч женщин.

Ранее в онкоцентре Блохина решили уволиться 26 онкологов. Они жаловались на давление со стороны руководства.

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