Росгвардия согласилась обязать бойцов представляться гражданам

Росгвардия согласилась обязать бойцов представляться гражданам

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Росгвардия поддержала законопроект, который обязывает сотрудников представляться по требованию граждан. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

По его словам, Росгвардия поддержала концепцию документа, в котором указан порядок представления сотрудников. Хинштейн заявил, что Росгвардия согласна с тем, чтобы такой механизм был прописан в документе.

Сейчас парламентарии занимаются доработкой документа с представителями Росгвардии. Законопроект планируют внести не позднее конца октября, пишет РИА Новости.

Ранее во Владимире росгвардеец остановил журналиста и потребовал предъявить содержание телефона. На просьбу представиться боец сказал, что не обязан этого делать. В самом ведомстве позже рекомендовали сотрудникам называть свои фамилию и имя для избежания конфликтных ситуаций.

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Теги:
Места: Россия
Организации: Дума
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