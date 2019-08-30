Росгвардия будет снимать митинги на видеорегистраторы

Росгвардия оснастит своих сотрудников видеорегистраторами для «фиксации обстановки». Они будут использоваться во время массовых мероприятий и спецопераций бойцов.

Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Федеральной службы Войск национальной гвардии России Виктор Золотов.

«Их планируется использовать для фиксации обстановки во время несения службы: при обеспечении безопасности на массовых мероприятиях, при проведении специальных операций подразделениями спецназа ОМОН, СОБР и войскового спецназа», — заявил он.

Сейчас этот вопрос требует проработки как в финансовом, так и в правовом плане. Однако, как заверил глава Росгвардии, «к этим вопросам мы подходим весьма серьезно и взвешенно».

Напомним, с середины июля в Москве проходят протестные акции за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму.

Участники митингов и правозащитники неоднократно обвиняли правоохранителей в неоправданном проявлении жестокости, а столичные власти в абсурдных последствиях мирных шествий. Однако, мэр Москвы Сергей Собянин назвал действия ОМОНа и Росгвардии оправданной реакцией на «массовые беспорядки».