Росгвардия проверит охрану колледжа в Благовещенске

Росгвардия проверит охрану колледжа в Благовещенске

фото: Forpost-sz.ru

Частное охранное предприятие (ЧОП), которое охраняло колледж в Благовещенске, где произошла стрельба проверят.

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардии) Виктор Золотов приказал проверить работу сотрудников ЧОП, допустивших трагедию в колледже.

По предварительным данным, учреждение охраняло ЧОП «Сириус-а». Руководителя охранного предприятия сейчас допрашивают следователи, пишут «Известия».

В последнее время все чаще возникают вопросы к компетентности и профессиональным качествам сотрудников частных охранных предприятий. Ранее Нарьян-Марский городской суд арестовал охранника детского сада, в котором 31 октября жестоко убили шестилетнего мальчика.

Охранник детсада — сотрудник частного охранного предприятия «Святогоръ» — дистанционно, не выходя из комнаты охраны, открыл входную дверь злоумышленнику, приняв за родителя одного из воспитанников.

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