Пустивший убийцу в детский сад охранник арестован

Нарьян-Марский городской суд арестовал охранника детского сада, в котором 31 октября жестоко убили шестилетнего мальчика.

Как уточнили в региональном СКР, мужчина отправлен в СИЗО на два месяца, передает «Интерфакс».

К данному моменту известно, что охранник детсада — сотрудник частного охранного предприятия «Святогоръ» — дистанционно, не выходя из комнаты охраны, открыл входную дверь злоумышленнику, приняв за родителя одного из воспитанников.

Против него возбуждено дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека».

Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц детского сада, не обеспечивших безопасность пребывания ребенка в дошкольном учреждении, по статье «халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти человека».

Напомним, 31 октября 36-летний Денис Поздеев под видом отца зашел в детский сад «Сказка». Он проник в одну из групп во время «тихого часа» и зарезал ребенка прямо в постели.

Мужчину задержали на месте, он был пьян. Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство малолетнего».

В ходе допроса мужчина вел себя неадекватно, его направят на психолого-психиатрическую экспертизу.