В Росгвардии сотрудников и кандидатов проверят на полиграфе

В Госдуму внесли законопроект, который расширяет полномочия Росгвардии в области обеспечения собственной безопасности. В частности, предлагается принимать на работу после проверки на полиграфе.

Законопроект разработан зампредом комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александром Хинштейном, который несколько лет проработал советником директора службы. Он объяснил, что сейчас нет возможности проводить всесторонюю проверку кандидатов.

Важнейшим нововведением является проверка на полиграфе. Отказ от исследования будет являться основанием для непринятия или увольнения уже работающих сотрудников, пишет «Коммерсантъ».

Проверку на полиграфе вводят на фоне серьезных кадровых перестановок в ведомстве. Ранее сообщалось, что его покинули несколько высокопоставленных генералов.