Росавиация разрешила S7 летать в Грузию 7 раз в неделю

Авиакомпания S7 получила разрешение на полеты в грузинский город Кутаиси. Приказ о его выдаче опубликовала Росавиация.

Согласно документу, компания может выполнять до 7 рейсов в неделю. В самом ведомстве объяснили, что выдача разрешения не означает начало полетов.

Представитель Федерального агентства воздушного транспорта сказал ТАСС, что допуск выдается для того, чтобы перевозчик имел возможность без промедления начать перевозки в случае снятия запрета на полеты.

Напомним, с 8 июля Россия приостановила перелеты в Грузию после массовых акций протеста. Они были вызваны скандалом на Межпарламентской ассамблее православия, где российский депутат занял место спикера парламента. Вскоре в стране начались беспорядки и нападения на россиян. О восстановлении авиасообщения между странами в ближайшее время заговорили в октябре.