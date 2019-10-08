Москва готова восстановить полеты в Грузию

Москва готова восстановить полеты в Грузию

topcor.ru

Существует вероятность скорого восстановления авиасообщения с Грузией. Однако точных сроков когда это произойдет, пока нет.

По словам главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, этот вопрос обсуждался на встрече межпарламентской группы диалога Россия — Грузия. Конкретных сроков пока нет, но речь шла о ближайшем времени, пишет ТАСС.

Также присутствующий на встрече представитель «Альянс патриотов Грузии» Гиоргий Ломия высказал мнение, что наступает момент, когда прямой разговор может изменить напряженную ситуацию в российско-грузинских отношениях в лучшую сторону.

Ранее на полях Генассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани.

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