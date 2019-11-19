Рок-группа записала песню на слова «никто не просил рожать»

В России записали песню, в тексте которой фигурируют слова бывшей главы департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких «никто не просил вас рожать». Композиция «Белая Береза» группы «АнимациЯ» посвящена нищете и безденежью в стране.

Высказывание Глацких упоминается в четвертом куплете, рассказывают «Известия».

«Липовый да яблоневый цвет окутал хаты. Хапают откатами бюджет на миллиарды. К старости не спишутся долги, и думать глупо. С пенсии наварят старики пустого супа. Макарошкам не подорожать с домашним квасом! Вас никто не заставлял рожать! — предельно ясно!» - поется в нем.

Напомним, Глацких на встрече с волонтерами сказала, что государство никому ничего не должно, так как никто не просил рожать. После этих слов чиновница уволилась. Затем министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила, что россияне могут прожить на 3,5 тыс. рублей в месяц, так как «макарошки стоят очень дешево».

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