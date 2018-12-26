Уволилась автор крылатой фразы «государство не просило рожать»
Чиновница, возглавлявшая департамент молодежной политики Свердловской области, Ольга Глацких написала заявление об увольнении по собственному желанию. Отставка состоялась спустя полтора месяца после резонансного высказывания.
Информацию об уходе Глацких с поста главы департамента подтвердили в пресс-службе правительства региона. Блогер Сергей Колясников в соцсетях разместил скан заявления об уходе Глацких.
В нем чиновница объясняет, что приняла решение об уходе, так как считает недопустимым «подставлять губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева, на которого идет сильнейшее давление из-за постоянно тиражируемых фейков в отношении меня». Она указывает, что и дальше планирует приносить пользу молодежи, пишет «Интерфакс».
В начале ноября на встрече с волонтерами Глацких заявила: «Вам государство вообще, в принципе, ничего не должно. Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство не просило их вас рожать». Позже чиновница извинилась за высказывание и призналась, что некорректно высказала свою мысль. Губернатор региона сделал выговор Глацких, и она продолжила работу.
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