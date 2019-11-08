Рожденным с 1981 по 1996 годы предсказали нищету и раннюю смерть

Поколение миллениалов, то есть родившихся с 1981 по 1996 годы, будет быстрее других терять здоровье, а смертность среди его представителей окажется на 40% выше. Об этом говорится в исследовании Федерации независимых американских страховщиков.

В нем отмечается, что главные проблемы миллениалов – гипертония, высокий уровень холестерина, депрессия. Среди рожденных после 1981 года наблюдается большой процент самоубийств и смертей от передозировок.

Как полагают экономисты, слабое здоровье этого поколения приведет к вынужденному увеличению расходов на медицину. Расходы на их лечение будут больше, чем представителей предыдущего поколения - родившихся с 1961 по 1981 годы.

Другое нагативное последствие слабого здоровья миллениалов – невозможность эффективно работать, пишут «Известия». Многим гражданам из-за этого грозит безработица.

Ранее Росстат назвал процент ведущих здоровый образ жизни россиян.